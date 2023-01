Fedez | Guè e Takagi & Ketra sul palco galleggiante di Sanremo 2023

RaiNews

Oltre a Salmo, come già annunciato , anche, Takagi & Ketra esono tra gli ospiti che in occasione del 73esimo Festival di Sanremo, in programma dal 7 all'11 febbraio, saranno protagonisti a bordo di Costa Smeralda. Questo "palco sul ...Un ospite per ogni serata del Festival con un collegamento in diretta Salmo,, Takagi & Ketra e. Sono questi i nomi dei super ospiti che saranno protagonisti a bordo di Costa Smeralda , il "palco sul mare" della musica di Sanremo. Dopo Salmo, annunciato dalla ... Vialli, l'abbraccio del mondo dello sport e i messaggi via social