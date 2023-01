(Di lunedì 16 gennaio 2023)a “”. Il cantante e imprenditore figura tra gli ospiti adi, si esibirà sul “palco sul mare” chein collegamento in diretta con quello principale del Teatro Ariston. La presenza delmilanese in Riviera si aggiunge a quella di Chiara Ferragni, l’influencer che sfiora i trenta milioni di followeralla co-conduzione martedì 7 e sabato 11 febbraio con Gianni Morandi e Amadeus. Non cila contemporaneità, nella prima e ultima serata sulla nave si esibirà Salmo, nelle altre serate si aggiungono Takagi & Ketra e Gue. “In occasione di questo appuntamento unico,Crociere ha organizzato la crociera-evento più esclusiva e sensazionale di ...

Il Fatto Quotidiano

... si tratterebbe di un viaggio davvero speciale : tornerà dopo aver scelto gli abiti da indossare sul palcoscenico diChiara Ferragni e le co - conduttrici di2023, lei esulta su ...Scheda artista:TAGS, Festival di, Guè Pequeno , Salmo ,2023 , Takagi & Ketra La fotografia dell'articolo è pubblicata non integralmente. Link all'immagine originale © . Fedez a Sanremo 2023. Il rapper sarà a bordo della Costa Smeralda Si avvicina per Chiara Ferragni il primo debutto in televisione. L'imprenditrice digitale sarà, infatti, la madrina di Amadeus e Gianni Morandi al Festival di ...Non ci sarà soltanto Salmo sul palco “galleggiante” del Festival di Sanremo 2023. Nel corso delle cinque serate, avranno modo di salire sulla nave da crociera anche Fedez, Guè e il duo di produttori d ...