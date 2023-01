Federico Fashion Style | l' ex moglie esce allo scoperto con la nuova fiamma e lui risponde così

Fanpage.it

Style non ha intenzione di cessare la sfida a colpi di frecciatine con l'ex moglie Letizia Porcu : la donna, infatti, dopo essere stata pizzicata con il nuovo compagno, ha deciso di ......chiarapollio fabiolucarelli festadicompleanno laertepappalardo lauradegaetano lorenzobiagiarelli maggiorenne milano selvaggialucarelli thesancuarymilan Articolo precedente L'ex di... Letizia Porcu, ex di Federico Fashion Style, pubblica una foto con il nuovo fidanzato Vincent Arena Federico Fashion Style, la ex presenta il fidanzato: lui replica. Il parrucchiere dei Vip, replica al fidanzato della sua ex, con una foto ...Le vicende della separazione tra Federico Fashion Style e Letizia Porcu hanno portato a una guerra sui social tra i due. Ora che la donna è uscita allo scoperto con il nuovo compagno, il parrucchiere ...