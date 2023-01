(Di lunedì 16 gennaio 2023) L’ex dirigente e procuratore sportivo, Enrico, è intervenuto a Radio Marte parlando del momento delin campionato. Ecco quanto evidenziato: “Il divario con Inter, Milan e Juve è così ampio perché ilè più forte in assoluto e perché è le inseguitrici, rispetto agli azzurri, non sono sempre riuscite a dare il meglio. Forse i punti di differenza sono un po’ troppi ma bisogna considerare che ilha fatto un girone d’andata strepitoso. Io, prima di-Juve, avevo detto che la difesa bianconera non aveva preso gol perché aveva giocato contro la Cremonese, Sampdoria, Lecce, etc. Allegri, poi, ha avuto l’ardire di far giocare Chiesa da quinto a destra, su Kvara, cosa che non esiste. Contro Inter e Lazio la Juve ha giocato con un difensore in più e con uomini abituati a ...

Spazio Napoli

Una cerimonia svoltasi nella sala consiliare con il sindacoLagreca a fare gli onori di casa,... Questo nostro atto d'amore e di sensibilità, rinsalderà ancora di più, ne sono, ne siamo ...Socci èche non esistono fazioni nella Chiesa, non c'è un popolo di Benedetto XVI e uno di ... Pell è stato un servo, senza vacillare ed ha seguito il Signore con perseveranza anche nell'... Fedele convinto: quante possibilità ha il Napoli di vincere lo scudetto (Adnkronos) - "Grazie a tutti per i messaggi di auguri. 46 anni. Non so se ci sia da festeggiare, ma c'è sicuramente un augurio che voglio fare io a me stessa. Mi auguro di non farmi spaventare dalla ...Roma, 15 gen. (Adnkronos) – “Grazie a tutti per i messaggi di auguri. 46 anni. Non so se ci sia da festeggiare, ma c’è sicuramente un augurio che voglio fare io a me stessa. Mi auguro di non farmi spa ...