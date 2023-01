Fantacalcio 2022 23 | portieri consigliati da prendere in coppia e terzetto

(Di lunedì 16 gennaio 2023) Per chi non aspetta la fine del mercato invernale, ma comincia da subito a ragionare sull’asta di riparazione del, ecco allora idain, tenendo anche conto dei vari spostamenti e delle gerarchie attuali. Spesso sottovaluta, la scelta del portiere è invece essenziale, poiché è il perno principale della difesa e può garantire numerosi bonus o, comunque, una media positiva. Il ruolo dell’estremo difensore si rivela fondamentale se il regolamento prevede la regola legata del clean sheet o anche quella legata al modificatore difesa (che include anche la media del portiere). Avere un numero uno che subisce pochi, e riesce spesso a non subire reti, garantisce ottimi voti, anche superiori al 7. Avere in rosa un estremo difensore che ...

FantaMaster

... gara valida per la diciottesima giornata di Serie A/2023: Osimhen è il migliore del match ... CRONACA DELLA PARTITAREPORT Reti: 14 pt e 19 st Osimhen, 39 pt Kvaratskhelia, 42 pt Di ...... valevole per la diciottesima giornata del campionato di Serie A/2023, i ragazzi di Gian Piero ... Il tiro è diretto in porta per cui, per gli amici del, la Lega di Serie A ha assegnato ... Consigli fantacalcio | TUTTI I CONSIGLIATI per la 18^ giornata Le pagelle e highlights di Inter - Hellas Verona, gara valida per la diciottesima giornata di Serie A 2022/2023: Lautaro Martinez è il migliore del match ...Inter-Verona 1-0 nella 18a giornata della Serie A 2022/23. L'Inter sblocca la partita dopo 3' con Lautaro Martinez e poi si limita a gestire risparmiando energie in vista della Supercoppa. Il Verona n ...