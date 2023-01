Fabrizio Corona condannato per tentato furto in casa a Roma La Cassazione | un anno e 10 mesi | in concorso con ex carabiniere

IL GIORNO

E' stata confermata dalla Cassazione la condanna a un anno e dieci mesi nei confronti dell'ex fotografo per concorso in tentato furto in un appartamento della capitale, in complicità con Nunzio Di Caprio, un ex carabiniere sospeso dal servizio. Fabrizio Corona condannato: tentò furto in appartamento con ex carabiniere Fabrizio Corona condannato per tentato furto in casa a Roma. È stata dunque confermata dalla Cassazione la condanna a un anno e dieci mesi nei confronti dell'ex fotografo. L'ex fotografo, insieme a Nunzio Di Caprio e a un altro complice, era stato bloccato a Roma dalla polizia giudiziaria grazie a intercettazioni telefoniche.