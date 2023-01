ilGiornale.it

... sui manifesti è stata raffigurata la leader di Fratelli d'Italia mentre fa il "di". Il suo volto appare sovrapposto, con un collage, a quello di una procace donna in shorts e ...Dopo la fine dello sconto sullei prezzi al listino hanno subìto una significativa impennata,...automobilisti italiani continuano a monitorare i luoghi di maggior convenienza per fare il... "Fa il pieno di accise". Se la provocazione è anti-Meloni, non indigna Il rifornimento "fai-da-te" di benzina e diesel rimane una delle soluzioni al caro carburanti. Ma quanto conviene rispetto al servitoIl presidente del Consiglio raffigurata in shorts e canottiera mentre fa il pieno a un'auto di grossa cilindrata: la provocazione kitsch affissa a Milano nei quartieri di Brera e Porta Ticinese ...