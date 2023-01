(Di lunedì 16 gennaio 2023) Dopo il successo dei «Grandi Italiani», il Primato Nazionale inaugura con il nuovo anno «Gli». E cioè gli intellettuali fuori dagli schemi, i maledetti, i proscritti. Quelli che non possono essere perdonati, pietre miliari di una visione del mondo che deve eternamente essere alimentata. Come per i Grandi Italiani, anche ladegliavrà un formato agile, veloce, non accademico. Ogni libretto, un proiettile, una vitamina per lo spirito, una risorsa per la controffensiva metapolitica. Si inizia quindi questo mese con ilsu, scritto da Adriano Scianca., il più grande poeta del, è uno che il sistema non ha davvero perdonato, condannandolo alla «gabbia pisana», prima, e al manicomio ...

... "ritratti dell'anima", di familiari (tra i quali commovente quello con la madre Susanna), di amiche e amici a lui carissimi (Maria Callas, Laura Betti, Giovanna Bemporad,, Ninetto Davoli, ...Su una piccola targa vi è inciso un cognome che per Milano ( e non solo) è sinonimo di libri preziosi, di poesia e arte, di intellettuali raffinati, tra cuie Eugenio Montale, ma anche di artisti come Fausto Melotti e Pietro Consagra, e di un impegno culturale che poi ha fatto la storia, non soltanto dell'editoria: Scheiwiller. Ezra Pound, l’Omero del Novecento: ecco il primo volume della collana “Gli Imperdonabili” Ezra in gabbia è uno spettacolo basato sulle ossessioni: ossessione per la giustizia, la libertà, l’usura che corrode il mondo........Prosa ..."Mio marito Vanni Scheiwiller Si rese conto che in casa non c’era spazio vitale per lavorare e così mi prese uno studio Quando ci andai ...