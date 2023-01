Expo 2030 | Massolo | ' su candidatura Roma in corsa tutta Italia | è evento da 30 mln turisti'

(Di lunedì 16 gennaio 2023), 16 gen. (Adnkronos) - "Da troppo tempo manca all'un grande progetto. Non possiamo più permetterci di perdere occasioni di questo tipo. Noi diamo il meglio quando siamo sotto pressione. Sono piuttosto ottimista sul fatto che tutto verrà realizzato in tempo e bene. Stimiamo un flusso di 30 milioni di persone, sui 21 di Milano. Con la creazione di 51 miliardi di valore aggiunto e 300 mila posti di lavoro". Lo dice al 'Corriere della Sera' Giampiero, presidente del Comitato promotore, nel parlare delladella capitale ad ospitare l'mondiale. E', spiega, "una partita apertissima. La modalità attraverso cui nel novembre 2023 voteranno 170 governi, a scrutinio segreto, rende tutto imprevedibile". Quella di ...

L'Enit sta portando avanti anche "la candidatura di Roma per l'Expo 2030 e promuove il Giubileo del 2025. Poi ancora il Nastro Rosa con la marina militare, la regata straordinaria che tocca tutta ... Massolo, presidente del comitato promotore: «La partita è aperta, abbiamo visitato almeno 100 Paesi. Offriamo a tutti progetti in comune»