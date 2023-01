Ex vippone si schiera contro gli attuali inquilini | “L’anno scorso nomi grossi”

Leggi su tutto.tv

(Di lunedì 16 gennaio 2023) I concorrenti del Grande Fratello Vip 7 non solo sono chiacchieratissimi ma sono anche criticatissimi. Non è solo il pubblico a prendersela con molti deglidella casa più spiata d’Italia ma anche alcuni vip che hanno deciso di metterci la faccia pubblicamente. L’ultimo arsiquesto cast è un ex, di un’altra edizione del reality. Si tratta di Amedeo Goria che ha rilasciato un’intervista per il programma radio Turschesando. Scopriamo che cosa ha detto. L’exche se l’è presa con l’attuale cast del GF Vip 7: cosa ha detto Amedeo Goria ha spiegato che rispetto al Grand Fratello Vip che ha fatto lui, appena un anno fa, in questa edizione non ci sono deiall’interno del cast. Nella sua edizione si rideva molto di più ...