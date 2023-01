(Di lunedì 16 gennaio 2023) L’amministratore delegato dell’Denise Barrett-Baxendale è stata bloccata da un tifoso dopo una recente partita casalinga, spiega il The Telegraph. Si apprende dal media inglese che il consiglio dell’non parteciperàpartita contro il Southampton a causa di una minaccialoro sicurezza. La decisione arriva dopo che la fonte del club ha detto che anche Barrett-Baxendale è stata oggetto di commenti sessualmente aggressivi ed e-mail in cui si diceva che speravano che lei e suo figlio si ammalassero di cancro. Anche alBill Kenwright è stato detto che non avrebbe lasciato lo stadio vivo nelle e-mail. Una dichiarazione dell’recita: “IlBill Kenwright, l’amministratore delegato Denise Barrett-Baxendale, il chief finance ...

IlNapolista

...00 Universo Treviso - Venezia 100 - 93 19:30 Varese - Derthona 88 - 89 Visualizza Lega Basket Serie A CALCIO - PREMIER LEAGUE 20:45 Arsenal - Newcastle 0 - 0 20:45- Brighton 1 - 4 20:45 ...... "Rischio altissimo per la falda acquifera" Antonio Raddi, ledal carcere: "In galera non ... City 20:30 Brentford - Chelsea 0 - 0 20:30 Liverpool - West Ham 1 - 0 20:30 Newcastle -1 - 0 ... Everton, lettere minatorie al presidente e alla dirigenza - ilNapolista Il futuro di Gagliardini sarà lontano dalla Milano nerazzurra: occasione già a gennaio, ecco lo scambio che può concretizzarsi.L'entourage di Leandro Trossard ha detto chiaramente in una lettera pubblica, che il futuro del centrocampista belga sarà lontano dal club dopo ...