Agenzia askanews

E' quanto ha detto, in sostanza il ministro dell'Economia e Finanza, Giancarlo, durante il dibattito con i colleghi europei nella riunione dell'questo pomeriggio a Bruxelles, ...Nei giorni scorsi, il presidente dell'Donohoe ha chiesto lumi durante il colloquio con il Ministro dell'Economia. "Il MES è uno strumento ideato nel 2010 per salvare dal default ... Eurogruppo, Giorgetti: bene revisione norme Ue aiuti di Stato Bruxelles, 16 gen. (askanews) - L'Italia è favorevole alla revisione delle norme Ue sugli aiuti di Stato, che la Commissione intende proporre ..."E' utile per l'esistenza in vita di questo strumento" poi si "può decidere se utilizzare o non utilizzare alcune facilities che il Mes mette a disposizione". Giorgetti all'Eurogruppo (ANSA) ...