Estensioni Chrome per tenere ChatGPT sempre pronto a disposizione

(Di lunedì 16 gennaio 2023)è diventata famosa in breve tempo come la migliore intelligenza artificiale creata dall'uomo. Con essa è possibile programmare, farsi raccontare delle storie fantastiche, creare dei post sullo stile di determinati personaggi, correggere errori matematici e molto altro ancora Nonostante tutte queste funzioniha anche dei limiti, molti dei quali imposti proprio dagli sviluppatori dell'IA per evitare che diventi troppo precisa e troppo autonoma; se vogliamo sbloccare il pieno potenziale divi consigliamo di utilizzare lepersu Google, in modo da poterla utilizzare come vero assistente tuttofare mentre siamo al PC. LEGGI ANCHE -> Chat con Intelligenza artificiale che sembra umana su1) ...

Hardware Upgrade

Google: attivazione e disattivazione selettiva delleSi tratta di una feature particolarmente interessante e che dovrebbe aiutare a mettere fine ai problemi che l'uso di alcuni add -...Le novità nel menu delledisono attualmente in fase di sviluppo e non sono disponibili per tutti gli utenti delle versioni di anteprima. La novità arriverà probabilmente nei ... Chrome, presto si potranno abilitare le estensioni in base al sito ... Prossimamente su Google Chrome verrà implementata una nuova funzione che consente di attivare e disattivare le estensioni sito per sito.Gli utenti potranno abilitare o disabilitare le estensioni sulla base del sito visitato, in modo da ottimizzare le prestazioni di navigazione o l'esperienza d'uso in maniera ancora più precisa rispett ...