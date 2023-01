Esplode un impianto chimico | ci sono morti e feriti

RaiNews

3.55 Cina,raffineria: due vittime Due persone sono rimaste uccise e altre 12 risultano disperse dopo un'esplosione a una raffineria echimico nel nord - est della Cina. Lo ha riferito la televisione di ...Due persone sono rimaste uccise e altre 12 risultano disperse dopo un'esplosione in unchimico nel nord - est della Cina. Lo ha riferito la televisione di Stato, precisando che l'incidente è avvenuto nel primo pomeriggio presso la Panjin Haoye Chemical Co Ltd durante lavori di ... Esplode un impianto chimico in Cina: due vittime e 12 dispersi Domenica intorno alle 13:25 a Panjin, in Cina, un impianto chimico è esploso. Le autorità stanno attualmente lavorando.L'incidente è avvenuto domenica pomeriggio in una fabbrica nella contea di Panshan, nella provincia di nordest del Liaoning ...