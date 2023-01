Esonerato Aglietti | Clotet torna alla guida del Brescia | ufficiale

(Di lunedì 16 gennaio 2023)– Un cambiamento epocale si è verificato nella città lombarda: Pepto a sedere sulla panchina del, sostituendo Alfredo. La decisione è stata presa dsocietà a seguito della sconfitta rimediata sul campo del Sudtirol nella 20ª giornata di Serie B. Una scelta che ha scosso le fondamenta della squadra, come un terremoto che squarcia le terre del nord Italia. La nota del clubera stato sostituito dail 21 dicembre scorso, ma solo due gare sono state sufficienti per farre a gil suo nome. Un pari all’esordio in casa con il Palermo e la sconfitta rimediata a Bolzanoripresa del campionato dopo la sosta hanno fatto la differenza. La ...

La Gazzetta dello Sport

Era la mattina del primo allenamento dial centro sportivo e, in quei minuti, Pep Clotet, poche ore prima, stava lasciando il paese, anche in vista delle festività natalizie. Una ...Ventisei giorni. Due partite. Tanto è durato l'interregno di Alfredosulla panchina del Brescia. Due sfide, una sul finire del 2022, l'altra a inizio 2023. Un pareggio, una sconfitta e via: Massimo Cellino ha già cambiato idea e richiamato in panchina Pep ... Brescia, Cellino ci ripensa: esonerato Aglietti e dopo 26 giorni richiama Clotet Fatali all’ex tecnico dei lombardi il pareggio e la sconfitta nelle due gare in cui ha guidato la squadra. Con l’allenatore catalano riecco il vice Gastaldello e il preparatore Sciuto ...Serie B: nuovo cambio sulla panchina del Brescia, Esonerato Aglietti, torna Clotet alla guida delle rondinelle - picenotime.it - IT ...