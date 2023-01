ESCLUSIVO – Intervista a Francesca Castagnini | “Da bambina giocavo ore e ore per strada insieme ai maschietti…”

Leggi su glieroidelcalcio

(Di lunedì 16 gennaio 2023) Torna la rubrica “Donne in Gi(u)oco”, con la splendidadi Giovanni Di Salvo aCorsa e fantasia, erano queste le doti migliori di. Infatti la centrocampista originaria di Forte dei Marmi, amava di più mandare a rete le compagne piuttosto che puntare lei stessa verso la porta avversaria.è stata una delle pioniere del movimento calcistico femminile in Toscana ed ha anche indossato la maglia azzurra in occasione della partita di debutto della selezione italiana contro la Cecoslovacchia, avvenuto a Viareggio il 23 febbraio 1968. Come è nata la sua passione per il calcio? “Fin daore e ore perai ...