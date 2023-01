Empoli-Sampdoria stasera in tv | orario | canale e diretta streaming Serie A 2022 2023

Leggi su sportface

(Di lunedì 16 gennaio 2023) Le indicazioni per seguire intv la sfida tra, valevole per la diciottesima giornata del campionato di. Gli azzurri di Paolo Zanetti arrivano da due pareggi consecutivi e sono imbattuti da tre partite in campionato, i blucerchiati dopo il successo contro il Sassuolo sono stati fermati dal Napoli. La squadra di Stankovic deve necessariamente riprendere il percorso positivo per restare attaccata al treno salvezza. La sfida è in programma lunedì 16 gennaio alle 20:45 allo stadio Castellani disu Sky Sport Calcio, Sky Sport 4K e Dazn. Inanche su Sky Go e Now Tv. SportFace.