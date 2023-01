Empoli-Sampdoria LIVE

(Di lunedì 16 gennaio 2023)(calcio d'inizio alle ore 20.45) è il posticipo che chiude la 18esima giornata di campionato in Serie A, la penultima...

La Gazzetta dello Sport

Alle 20.45 scenderanno in campo. Ecco le formazioni ufficiali scelte da Stankovic e Zanetti per la sfida di Serie A Ecco le formazioni ufficiali di(4 - 3 - 1 - 2): Vicario; Ebuehi, ......continuare ad inseguirlo servirà una grande. Questa sera (ore 20.45, arbitro Santoro di Messina) nel posticipo della 18esima giornata di Serie A i blucerchiati saranno ospiti dell'... Quote Empoli-Sampdoria: l'Under 0.5 primo tempo vale 2.63 Di seguito le ultime dai campi su Empoli-Sampdoria raccolte dagli inviati di TMW: Empoli-Sampdoria - Lunedì 16 gennaio, ore 20.45, stadio Castellani .Con la sfida del Castellani si chiude la 18^ giornata del campionato di Serie A. Si affrontano Empoli e Sampdoria. Zanetti sceglie le due punte Satriano e Caputo con Baldanzi a supporto. Stankovic ...