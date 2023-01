Empoli-Sampdoria | le probabili formazioni | pioggia di bonus al Fantacalcio?

(Di lunedì 16 gennaio 2023) Stasera, lunedì 16 Gennaio, alle 20.45, andrà in scena l’ultimo match della 18ª giornata di Serie A, ovvero: andiamo a vedere lee chi sono gli indiziati maggiori per apportareal. PER NON PERDERTI NESSUN AGGIORNAMENTO SEGUICI SUL NOSTRO INSTAGRAM La 18ª giornata di Serie A si concluderà con la Questo articolo è stato pubblicato prima Sportnews.eu.

Sampdoria.it

, match valido per la 18ª giornata di Serie A 2022/23, si giocherà allo stadio Castellani dilunedí 16 gennaio , alle ore 20:45. L'ha raccolto soltanto due punti nelle ...Stasera si chiude la penultima giornata d'andata con il posticipo serale alle 20.45 in campoLa Sampdoria si appresta ad affrontare l'Empoli al Castellani, Stankovic insegue un record che appartiene ancora a Claudio ...Se il Sassuolo oggi non è ancora in lotta per non retrocedere è solo perché, chi è dietro, ha fin qui collezionato sconfitte su sconfitte. Eppure un ...