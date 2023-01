Empoli - Sampdoria | le probabili formazioni e dove vederla

Sampdoria.it

Pronostici lunedì 16 gennaio: il diciottesimo turno di Serie A si chiude con, in campo anche Serie B, Liga e altri tornei. Il diciottesimo turno di Serie A si chiude con, partita che mette in palio punti pesanti in chiave salvezza. L'...tutte le notizie didove - vederla Leggi i commenti Calcio: tutte le notizie [ { "@context": "https://schema.org", "@type": "BreadcrumbList", "itemListElement": [ { "@type": "... Venti i blucerchiati di Stankovic per Empoli-Sampdoria Crescono le possibilità di vedere l'esordio di Harry Winks con la maglia della Sampdoria: con l'Empoli può entrare dalla panchina ...L’allenatore blucerchiato carica i suoi in vista della partita “da non sbagliare” contro i toscani. Zanetti: “Sarà una battaglia” ...