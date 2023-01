Empoli-Sampdoria | la cartella stampa

La Gazzetta dello Sport

Novanta minuti di passione al Castellani dove questa sera alle 20,45 l'ospita lain un match che potrebbe lanciare i toscani verso un'altra salvezza con ampio anticipo sulla tabella di marcia. La squadra di Zanetti prendendosi l'intera posta ha la ...... centrocampista dellae capitano della Nazionale venezuelana. È accaduto venerdì 13 gennaio , quando il giocatore (squalificato per la partita contro l') stava festeggiando i suoi 35 ... Quote Empoli-Sampdoria: l'Under 0.5 primo tempo vale 2.63 In vista della partita contro la Sampdoria, l'Udinese ha deciso di andare in ritiro: la scelta è stata fatta dopo la sconfitta interna contro il Bologna ...Fonte articolo e foto: www.empolifc.com The post Le parole di mister Zanetti alla vigilia di Empoli-Sampdoria appeared first on seriea24.it: Notizie dal Calcio Italiano - INVIACI I… Leggi ...