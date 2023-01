Empoli-Sampdoria 1-0 LIVE | brivido Lammers | Vicario devia

La Gazzetta dello Sport

Il match valido per la 18ª giornata di Serie A 2022/2023 tra: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronaca live Al Castellani,si affrontano nel match valido per la 18° giornata di campionato di Serie A ...Il palinsesto della diciottesima giornata si chiude con, gara che Calciomercato.it seguirà in tempo realeCaratterizzata dal clamoroso tonfo della Juventus in casa del Napoli e dal mezzo passo falso del Milan in casa del Lecce, la ... Quote Empoli-Sampdoria: l'Under 0.5 primo tempo vale 2.63 GEDI Gruppo Editoriale S.P.A. Via Ernesto Lugaro n. 15 - 10126 Torino - P.I. 01578251009 Società soggetta all'attività di direzione e coordinamento di GEDI Gruppo Editoriale S.p.A. I diritti delle imm ...L’Empoli apre il match del Castellani contro la Sampdoria. Al 55' corner dalla sinistra di Marin battuto sul primo palo, Ebuehi salta più alto di tutti, anticipa Audero e di testa porta avanti i padro ...