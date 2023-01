Empoli-Sampdoria 0-0 LIVE | errore di Vicario | male Vieira sotto porta

(Di lunedì 16 gennaio 2023) Il match valido per la 18ª giornata di Serie A 2022/2023 tra: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronacaAl Castellani,si affrontano nel match valido per la 18° giornata di campionato di Serie A 2022/2023. L'articolo proviene da Calcio News 24.

La Gazzetta dello Sport

Francesco Caputo, attaccante dell', ha parlato poco prima dell'inizio del match valido per la Serie A contro laFrancesco Caputo, attaccante dell', ha parlato a Sky Sport. DICHIARAZIONI ...L'episodio arbitrale chiave del match valido per la 18ª giornata di Serie A 2022/23: moviolaL'episodio chiave della moviola del match tra, valido per la 18ª giornata della Serie A 2022/23. Dirige la sfida l'arbitro Santoro. L'EPISODIO CHIAVE DEL ... Quote Empoli-Sampdoria: l'Under 0.5 primo tempo vale 2.63 Paolo Zanetti, tecnico dell'Empoli, ha rilasciato alcune dichiarazioni Sky Sport la sfida contro la Sampdoria: "Affrontiamo questa gara come le altre al massimo delle nostre capacità, è una grande opp ...Filip Djuricic, centrocampista della Sampdoria, ha parlato a pochi minuti da Empoli-Sampdoria ai microfoni di DAZN: "Siamo più organizzati, più stabili e più pronti e abbiamo fiducia. Siamo motivati, ...