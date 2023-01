(Di lunedì 16 gennaio 2023) L’questa sera giocherà il posticipolae Zanetti punterà tutto sul riscatto da ex diL’questa sera giocherà il posticipolae Zanetti punterà tutto sul riscatto da ex di. Tornato in azzurro nel mercato invernale, l’attaccante è stato sin da subito decisivo con un assist e un gol in due partite. L’vuole continuare il momento positivo dopo l’ottimo risultatola Lazio all’Olimpico.vuole ile sa che con la maglia dell’può tornare quello di qualche stagione fa. Lo scrive La Gazzetta dello Sport. L'articolo proviene da Calcio News 24.

Calcio News 24

...00 Conegliano - UYBA Busto Arsizio 3 - 1 Visualizza Serie A1 femminile VOLLEY - SUPERLEGA 15:30 Civitanova - Monza 1 - 3 18:00 Milano - Modena 3 - 1 Visualizza SuperLega CALCIO - SERIE A 20:45...L'questa sera giocherà il posticipo contro la Sampdoria e Zanetti punterà tutto sul riscatto da ex di Caputo L'questa sera giocherà il posticipo contro la Sampdoria e Zanetti punterà tutto sul riscatto da ex di Caputo. Tornato in azzurro nel mercato invernale, l'attaccante è stato sin da subito decisivo ... Empoli, il rilancio di Caputo contro la Sampdoria Tante le assenze in casa blucerchiata, con Stankovic che dovrebbe cambiare modulo: Vieira l'unico certo di una maglia da titolare, con Sabiri e Verre che dovrebbero giocare al suo fianco. Nell'Empoli, ...Una partita da non sbagliare: lo slogan dell'allenatore Dejan Stankovic ben si addice alla trasferta blucerchiata di domani sera ad Empoli. La formazione toscana ha dieci punti in più della Sampdoria, ...