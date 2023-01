Elly Schlein | “Dopo 10 anni chiediamo ancora una legge contro il consumo di suolo”

(Di lunedì 16 gennaio 2023) Calcinate. Un inpubblico, voluto proprio per stare in mezzo alla gente, alla sua gente, con un calendario, quello di domenica, decisamente fitto di appuntamenti. Da Milano, a Como, Varese e Lecco, passando appunto per Calcinate dove, all’area feste, ha scelto di incontrare i cittadini per raccontare loro il perché e i punti, molti, del suo programma, quello che la vuole in corsa per la segreteria del Partito Democratico. E così,, è approdata in terra bergamasca, aprendo il suo discorso con il tema, caro al territorio, deldie lo ha fatto confrontandosi con Elena Ferrario, presidente di Legambiente. Molti i voti noti della politica bergamasca presenti, da Elena Carnevali a Marzia Marchesi, assessore del Comune di Bergamo, ai candidati alle regionali Jacopo Scandella, ...

Liberoquotidiano.it

... "Conritorna la primavera pugliese". A questo punto la domanda è: a parte le correnti che li sostengono, qual è la differenza tra Bonaccini eEntrambi emiliani, entrambi per il reddito ...... domenica, hanno partecipato all'incontro con, in corsa per la segreteria del nuovo Partito Democratico . Il tour organizzato per esporre le proprie idee in vista del prossimo congresso ... Elly Schlein È la Soumahoro del Pd: perché per lei è finita La sala Montanari stracolma accoglie la candidata alle primarie per la segreteria del Pd. “Dobbiamo tornare ad essere orgogliosi della nostra comunità. Il cambiamento è possibile” ...Noi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per altre finalità come specificato nella cookie policy. Il rifiuto del consens ...