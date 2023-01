Elezioni regionali | la lista completa dei candidati di Fratelli d' Italia | Franco Lucente cerca la riconferma | Vittorio Feltri capolista

ilmessaggero.it

Così il Presidente di Forza Italia, Silvio Berlusconi, presentando le liste azzurre per lein Lombardia, a Villa Gernetto a Lesmo (Mb), in merito alla possibilità di una "minaccia ...Arriva un nuovo sondaggio di Swg per il Tg La7 condotto da Enrico Mentana a meno di un mese dalleche si terranno in Lombardia e nel Lazio. Il giornalista snocciola i numeri dopo una settimana contraddistinta dalle polemiche sul caso accise nei confronti del governo Meloni. La ... Roma, elezioni Regionali, in 600 per un seggio in aula: ecco gli aspiranti consiglieri I consiglieri uscenti Riccardo Pase, Deborah Giovanati, Simone Gudici, Silvia Scurati e Curzio Trezzani guideranno la lista della Lega ...A seguire Sgarbi capolista troviamo, l'ex consigliera regionale della Lista Maroni, Maria Teresa Baldini. Sono presenti l'assessore regionale uscente Raffaele Cattaneo e il consigliere di Sesto San Gi ...