Egonu a Sanremo | “Pensavo fosse uno scherzo e invece è un sogno che diventa realtà”

Corriere della Sera

Dopo l'annuncio della sua futura co - conduzione al prossimo Festival di, la campionessa di volley Paolaha così parlato. Ecco le sue parole: 'Quando mi ha telefonato Amadeus, ho pensato fosse uno scherzo Invece è un sogno che diventa realtà!. Sono ...... sono diverse le novità riguardanti2023 svelate da Amadeus in questi giorni. Sempre di ... La pallavolista italiana Paolae l'attrice Chiara Francini saranno al fianco del direttore ... Paola Egonu, co-conduttrice di Sanremo: il volley, l’amore, il razzismo Oltre al rapper sardo, anche Fedez, Takagi & Ketra e Guè sono tra gli ospiti che in occasione del 73esimo Festival di Sanremo, in programma dal 7 all'11 febbraio, saranno protagonisti a bordo della na ...Dopo l'annuncio della sua futura co-conduzione al prossimo Festival di Sanremo, la campionessa di volley Paola Egonu ha così parlato. Ecco le sue parole.