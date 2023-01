Egitto | ergastolo a 38 persone per aver messo a rischio quiete pubblica e violenza contro polizia

(Di lunedì 16 gennaio 2023) Il Cairo, 16 gen. (Adnkronos/Dpa/Europa Press) - Un tribunale egiziano ha condannato all'38dopo essere state giudicate colpevoli diin pericolo lae diffondere idee ostili", oltre che perusatoi poliziotti. Lo ha reso noto il quotidiano di Stato Al-Ahram. Fra i condannati Mohammed Ali, un uomo d'affari in esilio in Spagna i cui post sui social media nel settembre 2019 hanno portato a proteste antigovernative. L'uomo, che ha lavorato in progetti militari per 15 anni, ha accusato il presidente Abdel-Fatah al-Sissi e l'esercito di corruzione in una serie di video. Più di 40 altri imputati sono stati condannati a pene comprese tra 5 e 15 anni di carcere.

