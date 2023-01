Ecco la voce di Matteo Messina Denaro Il boss di Cosa Nostra testimoniò in un processo | a Marsala

(Di lunedì 16 gennaio 2023) Ladeldi, è stata trovata registrata in un nastro conservato nell’archivio del tribunale di. Il documento, esclusivo, è stato pubblicato dal Tg1. Nell’audio, del 18 marzo 1993,testimonia in unper un l’omicidio di Francesco Accardo, avvenuto a Partanna, in provincia di Trapani. Due mesi e mezzo più tardi, nel giugno del ’93, sarebbe scomparso e dopo l’inizio della sua latitanza ci sarebbero stati gli attentati di Roma, Milano e Firenze. Lo scorso ottobre aè stato comminato l’ultimo ergastolo, per le stragi di Capaci e Via D’Amelio

Webboh

Acclamata a granda pubblico e critica, questa piccola grande meraviglia è riuscita a colpire ... Avete presente il meme di Link "Well excuse me, Princess!", è forse una delle cose migliori ...... e nella seconda metà dell'anno abbiamo visto Xiaomi, Motorola, Vivo, Honor e OPPO alzare la, ...quindi che proprio dalla Corea, attraverso il sito Naver, arriva la notizia che Samsung avrebbe ... Avete mai sentito la voce di Ludovica, la 12enne di “Monelli Kids” Ecco il primo video dove parla! Arriva in bicicletta, pedalando con decisione, ma senza affanno. Lega la bici e entra dalla "Cena con i fiocchi", come si entra nella cucina di casa : "Avevo appuntamento con un insegnante di mio figl ...Ucciso, strangolato e sciolto nell’acido. Nel 1993, con un’eccezione sola, è stato visto per l’ultima volta in Versilia. Mafia, ecco la voce di Matteo Messina Denaro. Il boss di Cosa Nostra testimoniò ...