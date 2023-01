Ebuehi lancia l'Empoli contro la Sampdoria | a -7 dalla zona salvezza | polemiche per un gol annullato a Colley

Virgilio Sport

... è il 19' quando Martinez Quartain profondità Cabral, che scappa in velocità e lascia ... Allenatore: Sottil 6 Empoli (4 - 3 - 1 - 2): Vicario 6.5; Stojanovic 6 (45' +2' stsv), Ismajli 6, ...A centrocampo turno di riposo per Marin con Grassi al suo posto, l'allenatoreAkpa Akpro e in difesa ha preferitoa Stojanovic. Alvini dovrà fare ancora a meno di Chiriches, in difesa ... Empoli - Sampdoria: 1-0 - Serie A - Risultato finale e commento alla partita L'Empoli di Zanetti batte la Sampdoria di Stankovic e conquista tre punti pesanti in ottica salvezza: la rete di Ebuehi lancia gli azzurri ...