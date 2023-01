È stato arrestato Matteo Messina Denaro

Agenzia ANSA

Un keniota èin seguito all'esplosione dell'ordigno rudimentale, ha aggiunto. In un'intervista rilasciata alla rivista dei comboniani spagnoli "Mundo Negro", in vista della sua ...- - > . Il boss mafioso Matteo Messina Denaro èdai carabinieri del Ros, dopo 30 anni di latitanza . L'inchiesta che ha portato alla cattura del capomafia di Castelvetrano (Trapani) è stata coordinata dal procuratore di Palermo ... Arrestato Matteo Messina Denaro - DIRETTA - Cronaca Il super latitante boss di mafia Matteo Messina Denaro, latitante da 30 anni, è stato arrestato dai carabinieri del Ros in una clinica privata di Palermo. L’inchiesta che ha portato alla cattura del c ...Le condanne Il capomafia trapanese è stato condannato all’ergastolo per decine di omicidi ... Messina Denaro era l’ultimo boss mafioso di “prima grandezza” ancora ricercato. Per il suo arresto, negli ...