È stato arrestato Matteo Messina Denaro

(Di lunedì 16 gennaio 2023) Il boss mafiosoarredai carabinieri del Ros, dopo 30 anni di latitanza. Ne ha dato notizia l’Ansa, citando fonti qualificate. L’inchiesta che ha portato alla cattura del capomafia di Castelvetrano (Trapani) è stata coordinata dal procuratore di Palermo Maurizio de Lucia e dal procuratore aggiunto Paolo Guido.catturato in una clinica privata di Palermo, la Clinica La Maddalena, nei pressi dello Zen (Zona Espansione Nord), dove si era recato «per sottoporsi a terapie», come ha spiegato il comandante del Ros dei carabinieri Pasquale Angelosanto.

Agenzia ANSA

La clinica dispone inoltre di un dipartimento di radioterapia oncologica e di microchirurgia oculare e di un'unità funzionale di lungodegenza. La clinica è anche un punto di riferimento importante per ......oggi dopo 30 anni di latitanza, viene descritto dalle cronache e dalle inchieste come un playboy impenitente e amante delle belle donne, e sarebbeanche coinvolto in festini hard ... Arrestato Matteo Messina Denaro - DIRETTA - Cronaca Matteo Messina Denaro è stato arrestato. Diabolik, il suo ispiratore, “U siccu”, oppure Alessio, come si firmava sui pizzini, è stato catturato a Palermo dagli uomini del Ros dopo trent’anni di latita ...Arrestato Matteo Messina Denaro dopo 30 anni di latitanza. Il boss mafioso è stato fermato dai carabinieri del Ros e dopo aver tentato una breve fuga si sarebbe arreso pochi ...