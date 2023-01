È morta Gina Lollobrigida | l’icona del cinema italiano scomparsa a 95 anni

Leggi su thesocialpost

(Di lunedì 16 gennaio 2023)all’età di 94: è stata una delle più grandi attrici italiane e una delle icone della bellezza italiana nel mondo. La notizia è arrivata pochi minuti fa:, nata a Subiaco come Luigia, ènelle scorse ore.aveva un figlio, Andrea, avuto dal matrimonio in giovanissima età con il medico sloveno Milko Skofic. L'articolo proviene da The Social Post.