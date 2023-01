È morta Gina Lollobrigida | la cotta di Manzù e quella battaglia in tribunale a Bergamo

Leggi su bergamonews

(Di lunedì 16 gennaio 2023) Roma. Èlunedì mattina, 16 gennaio,: l’attrice aveva 95 anni ed era ricoverata da tempo in una clinica della capitale. Lo scorso settembre era stata ricoverata per la rottura di un femore e in seguito all’operazione era stata molto debilitata.era stata una grande protagonista del cinema italiano, diretta da registi di fama mondiale come Alberto Lattuada, Vittorio De Sica, Mario Monicelli, Pietro Germi, Alessandro Blasetti e Mario Soldati. Era nata a Subiaco il 4 luglio del 1927. Terza classificata a Miss Italia aveva intrapreso la carriera di attrice. Ha avuto anche una brillante carriere a Hollywood dove è stata diretta da Vincent Sherman, John Huston, Carol Reed, King Vidor, Melvin Frank, Robert Z. Leonard affiancando divi di fama mondiale come Rock Hudson, ...