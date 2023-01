E' morta Gina Lollobrigida | aveva 95 anni

Leggi su liberoquotidiano

(Di lunedì 16 gennaio 2023) Roma, 16 gen. (Adnkronos) - E', la 'Bersagliera'95. Nata a Subiaco il 4 luglio del 1927, l'attrice simbolo del cinema italianovinto sette David di Donatello, un Golden Globe, due Nastri d'Argento euna stella sulla celebre passeggiata delle stelle, la Hollywood Walk of Fame. Diretta dai più grandi registi italiani, da De Sica a Germi, da Monicelli a Soldati,lavorato accanto ai più grandi divi dello star system internazionale come Burt Lancaster, Humphrey Bogart, diretta da John Huston e King Vidor.esordì nel cinema nel 1947 con il film "Follie per l'opera", raggiungendo ben presto una vasta popolarità e divenendo per il pubblico internazionale ...