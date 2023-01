È morta Gina Lollobrigida | addio alla diva del cinema italiano

(Di lunedì 16 gennaio 2023) A 95 anni è. Ladelsi è spenta dopo aver regalato emozioni d’arte a tutto il mondo. Nata a Subiaco il 4 luglio 1927 come Luigia, l’attrice è uno degli esempi più alti dello spettacolo. Come ricostruisce l’Ansa, nel settembre 2022 l’attrice era stata dimessa da una clinica presso la quale era stata ricoverata a seguito di un incidente domestico che le aveva procurato una frattura al femore. L'articolo proviene da Optimagazine: ultime news, video e notizie italiane e dal mondo.

la Repubblica

Il successo all'estero - Intantocoglie decine di successi all'estero. La sua carriera sul set è meno lunga della sua vita artistica solo perché all'inizio degli anni '70 decide che la sua ...E'Lollobrigida. Grande protagonista del cinema italiano, era nata a Subiaco il 4 luglio del 1927, aveva quindi 95 anni compiuti. Lo scorso settembre l'attrice, che una generazione ha ... Morta Gina Lollobrigida, la "bersagliera" del cinema italiano Gina Lollobrigida è morta all’età di 95 anni: da tempo era ricoverata in una clinica romana. Tanti i film in cui ha recitato in carriera: in «Pane, amore e fantasia», «La donna più bella del mondo», « ...All'età di 95 anni, ci ha lasciato Gina Lollobrigida, celeberrima attrice e vera e propria icona del cinema italiano.