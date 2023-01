“È morta | che brutta notizia” Antonella Clerici in lutto | l’annuncio più difficile in diretta

Leggi su caffeinamagazine

(Di lunedì 16 gennaio 2023) Momento difficilissimo per, che ha dovuto soffermarsi su unche inevitabilmente l’ha destabilizzata. Anche perché la pessimaè arrivata, mentre stava conducendo inÈ sempre mezzogiorno, la trasmissione in onda ogni giorni dal lunedì al venerdì su Rai1. Proprio nel momento in cui la puntata del 16 gennaio stava proseguendo regolarmente, è stata avvisata di una grave perdita. E ha voluto condividere il suo profondo dolore con i telespettatori della rete pubblica italiana. Grande tristezza nello sguardo di, che è stata travolta da questoin maniera improvvisa. E pensare che precedentemente si era invece soffermata solo su cose positive, come il trionfo già nella prima puntata di The Voice ...