È morta a 95 anni Gina Lollobrigida

(Di lunedì 16 gennaio 2023) . Si è spenta una delle espressioni femminili più celebri del cinema italiano: era nata a Subiaco (RM) il 4 luglio del 1927. Soprannominata la Lollo, vanta una enorme carriera che ne ha fatto un’icona internazionale e sex symbol fra gliCinquanta e Sessanta. Tante le sue partecipazioni a produzioni di film americani, che l’hanno resa celebre su tutto il mondo facendone anche una star di Hollywood. Ha lavorato con registi come Alberto Lattuada, Vittorio De Sica, Mario Monicelli, Pietro Germi e Mario Soldati. Fuori dall’Italia, ha lavorato con René Clair e Christian-Jaque. Numerosi anche i riconoscimenti ottenuti durante la sua vita, come un Henrietta Award grazie al film Torna a settembre, sette David di Donatello e due Nastri d’argento, insieme ad una nomination ai BAFTA per Pane, amore e fantasia. L'articolo proviene da Italia Sera.

