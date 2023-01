È crollato il prezzo del gas | nuovo minimo | da quanto non accadeva

(Di lunedì 16 gennaio 2023) Una discesa senza fine. Ildel gas al Ttf di Amsterdam cala ancora e chiude a 54,9 euro al megawattora, scendendo del 15% dopo aver aperto le contrattazioni a 64 euro. È il risultato più basso segnato dal 7 dicembre 2021. A febbraio 2022, con l'invasione dell'Ucraina da parte della Russia e lo scoppio della guerra, ildel gas è esploso, una crescita con picchi improvvisi legati a situazioni di crisi nel conflitto, guasti ad impianti di distribuzione e particolari annunci su dati macro e scenari sulla produzione. Poi, con le tensioni sugli stoccaggi in vista dell'inverno 2023, la scorsa estate in agosto ilha toccato la cifra record di 342 euro al megawattora. Da alcuni mesi è iniziata la progressiva discesa del, complice un inverno più mite delle previsioni in Europa, la ...

TGCOM

Lo smartphone Xiaomi 12X con processore Snapdragon e fotocamera da 50 megapixel si trova oggi in forte sconto: approfitta ...... perché le bollette aumentano se ilsul mercato èdel 50 per cento ... Gas, il prezzo crolla sotto i 60 euro: torna ai livelli di settembre 2021 Lo smartphone Xiaomi 12X con processore Snapdragon e fotocamera da 50 megapixel si trova oggi in forte sconto: approfitta dell'offerta.Lo smart TV Samsung della serie AU9000 garantisce un'elevata qualità dell'immagine a un prezzo irrisorio: l'offerta non va fatta scappare ...