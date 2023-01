È «boom» per i Discount | grazie all' inflazione

Leggi su panorama

(Di lunedì 16 gennaio 2023) Il conto finale di crisi economica, guerra ealle stelle arriva sulle tavole degli italiani. Per vedere davvero quanto l’attuale contesto economico incida o abbia inciso sulle abitudini quotidiane della gente secondo Coldiretti bisogna andare a guardare come è cambiato il carrello della spesa delle famiglie. Un carrello che, dati alla mano, si è “alleggerito” del 6,3% per quanto riguarda la quantità di prodotti alimentari acquistati ma che, contestualmente, si è “appesantito” del 6,6% in termini di spesa finale. Questo significa che si compra di meno, ma si spende di più. Com'è cambiata la spesa degli italiani Lo scopo del “gioco” per sopravvivere alla tempesta economica perfetta che stiamo attraversando è quello di tentare di ridurre la forbice tra acquisti e spesa e rimanere a galla. Per farlo gli italiani stanno mettendo in atto ogni tipo di stratagemma ...