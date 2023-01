Corriere dello Sport

ROMA - Paulosi conferma l'in più della Roma di Mourinho con un'altra prestazione da incorniciare. Già decisivo contro il Genoa in Coppa Italia, la Joya trascina i giallorossi al successo sulla ...Anche con l'in meno la Viola continua a proporre gioco nel secondo tempo, ma è più pericolosa la Roma. Al 50 ,ispira Cedric, che di testa stampa la palla contro il palo. Ci prova dopo ... Dybala uomo in più della Roma: Fiorentina ko e standing ovation Al 29' altro cambio nella Roma: fuori Pellegrini ed entra Thairovic. La Fiorentina fa fatica, per via dell’uomo in meno. Ma anche per le giocate volanti e fantasiose di Dybala e Abraham. DYBALA II – ...La squadra di Mourinho supera i Viola rimasti in 10 per l’espulsione di Dodò al 24’ del primo tempo. Dybala-gol ma Abraham si conferma uomo-assist. Nel finale Rui Patricio salva su Kouamè.