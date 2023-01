(Di lunedì 16 gennaio 2023) Prima la doppietta che ha messo ko la Fiorentina, poi il viaggio a Madrid per conoscere la piccola Bella. Paulo, in compagnia della compagna Oriana Sabatini, ha approfittato dei due giorni di ...

Corriere dello Sport

Prima la doppietta che ha messo ko la Fiorentina, poi il viaggio a Madrid per conoscere la piccola Bella. Paulo, in compagnia della compagna Oriana Sabatini, ha approfittato dei due giorni di riposo concessi da Mourinho alla squadra giallorossa (gli allenamenti riprenderanno solo mercoledì nel centro ......00 dell'11 gennaio 2023, a causa di un presunto attacco di. È stato portato d'urgenza in ... blitz ambientalista al Dito Medio di Cattelan 16 Gennaio Sport Roma,è davvero la tua Joya 16 ... Dybala cuore d'oro: ecco cosa ha fatto oggi per Morata e Alice Stamattina Paulo e la fidanzata Oriana sono volati a Madrid a conoscere la nipotina Bella, di cui saranno padrini ...Paulo sui social esalta il compagno di reparto. Kumbulla in campo con una microfrattura all'indice della mano sinistra ...