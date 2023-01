Dybala-Abraham | la Roma sorride | Mourinho li esalta

(Di lunedì 16 gennaio 2023) Lavince contro la Fiorentina e lo fa con una prestazione eccezionale diliin conferenza Lavince contro la Fiorentina e lo fa con una prestazione eccezionale diliin conferenza.ne fa altri due ed è sempre più determinante per i giallorossi. Tre punti pensanti per continuare a tenere viva la corsa al quarto posto. La Joya gioca a tutto campo. Torna in difesa per legare il gioco, fraseggia bene con i compagni e nel momento giusto scocca il sinistro magico. Una chiacchierata veloce conprima di trovare il gol del vantaggio proprio su assist dell’inglese. Nella ripresa il copione è lo stesso. ...

No Joya, no party. Un sinistro al volo e un tocco sotto porta disu due assist (uno di petto!) diaccendono la notte romanista all'Olimpico, che registra il 19° sold out consecutivo. Tre giorni dopo il gol decisivo al Genoa in Coppa Italia arriva la ...Il gol si manifesta nell'aria e arriva, puntualmente, al 39 : palla in area, sponda di petto didietro per, che al volo di sinistro tira in porta e insacca, complice una leggera ma ... Il dialogo rubato tra Dybala e Abraham in Roma-Fiorentina: un minuto dopo è subito gol La Roma vince contro la Fiorentina e lo fa con una prestazione eccezionale di Dybala e Abraham, Mourinho li esalta in conferenza La Roma vince contro la Fiorentina e lo fa con una prestazione ...SASSUOLO (4-3-3): Pegolo 6; Toljan 5.5, Erlic 6 (40’st Ferrari sv), Tressoldi 5.5, Rogerio 6; Frattesi 6.5, Obiang 5.5 (9’st Lopez 5.5), Traoré 5.5 (24’st Thorstvedt 5.5); Berardi 5.5, Alvarez 5 (9’st ...