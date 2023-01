Duello nella profondità del tavolo

Leggi su justcalcio

(Di lunedì 16 gennaio 2023) Calcio iberico: 15/01/2023 alle 21:00 TEC Il Cadice è migliorato notevolmente dopo la pausa dei Mondiali e da allora non ha conosciuto sconfitte L’Elche, invece, non ha ancora festeggiato una vittoria e ha solo 4 puntipropria tribuna privata Cadice ed Elche chiudono lunedì allo stadio Nuevo Mirandilla la diciassettesima giornata de LaLiga Santander, che hanno raggiunto nelle posizioni di retrocessione sebbene in una situazione molto più critica per la formazione dell’Alicanteuna bassissima giocatrice che cerca una vittoria per non perdere la speranza, mentre la donna di Cadice aspira anche a quei tre punti che la rilancerebbero in classifica. I giallorossi sperano di confermare il buon momento dopo la sosta per i Mondiali in Qatar, dal momento che hanno ottenuto una vittoria e un pareggio nelle ultime due giornate, senza ...