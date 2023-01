Due morti in quattro giorni | inizio d’anno tragico per il mondo del lavoro del bergamasco

Leggi su bergamonews

(Di lunedì 16 gennaio 2023) È undrammatico per ildeldella provincia di Bergamo, già segnato da due vite perdute in appena: lunedì mattina all’alba, nel tratto autostradale fra Trezzo e Cavenago in direzione Milano, nello schianto tra tir è morto un lavoratoredi 49 anni. Aveva la stessa età anche l’operaio di origini senegalesi morto venerdì 13 gennaio, investito mentre era diretto alin sella alla sua bicicletta a Mornico al Serio, lungo l’ex statale Ogliese. “Non potevamo iniziare in maniera più triste e ingiusta questo nuovo anno: non è possibile perdere la vita mentre si lavora o nel tragitto verso il proprio posto di” hanno commentato oggi Angelo Chiari della Cgil, Danilo Mazzola della ...