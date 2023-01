Ducati elettrica | iniziata la produzione delle MotoE 2023

Sport Mediaset

, ci siamo. Anche se solo per le corse, al momento. A distanza di poco più di un anno dal primo test con Michele Pirro al Misano World Circuit Marco Simoncelli, è iniziata la ...... ce n'è per tutti i gusti e tutte le esigenze, dalle stradali ultra - performanti (come le... In versione, viene comoda per spostarsi senza problemi in città, in strada o persino per ... È partita a dicembre la produzione della Ducati per la MotoE: debutto in Francia - Sportmediaset Annuncio vendita Ducati Streetfighter V4 1100 S (2021 - 22) usata a Roma - 9098902 - nella sezione Moto usate di Moto.it ...Annuncio vendita Ducati Multistrada 950 S (2021) usata a Verona - 9098815 - nella sezione Moto usate di Moto.it ...