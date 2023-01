Droga tra Campobasso e Benevento | ‘beccati’ in due sulla SS87

(Di lunedì 16 gennaio 2023) Tempo di lettura: < 1 minutoI carabinieri di Bojano (Cb) hanno intercettato e sequestrato un carico di, complessivamente 50 grammi di cocaina, mentre veniva trasportato dalla Campania verso Bojano. I militari hanno arrestato un uomo di 62 anni, che è ora ai domiciliari, e denunciato un 53enne che era alla guida dell’autoquale i due stavano viaggiando. La macchina è stata fermatastatale 87, al confine tra le province di. Il 62enne durante il controllo ha tentato di far cadere sotto l’abitacolo l’involucro contenente la. Nelle successive perquisizioni nelle case dei due, che vivono in un paese della zona e che sono parenti, sono stati trovati un bilancino di precisione e una modica quantità di hashish. L'articolo proviene da ...

