(Di lunedì 16 gennaio 2023) Per Riccardo Fogli, ladal GF Vip è stato un boccone amaro da digerire, ma presto arriverà il suo riscatto. Già a Verissimo, qualche settimana fa aveva ribadito il suo grande dispiacere per ciò che era accaduto nel corso della sua esperienza lampo nel reality di Canale 5. Evidentemente però l’artista ha bisogno di... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog.

MotoGrandPrix.it

Riccardo Foglilaal GF Vip a Sanremo 2023 con i Pooh Fogli, infatti, presto avrà il suo personale riscattol'esperienza tutta da dimenticare del GF Vip . Presto anche il ...... firma la doppietta che consente alla squadra di Aimo Diana (ancora in tribuna per) di ... secondo successo di misuraquello nel derby col Rimini di sette giorni fa. Ancora una sconfitta ... MotoGP | Pernat su Iannone: “Dopo la squalifica qualcuno gli offrirà una sella” Dopo la squalifica dal GF Vip, la rivincita di un ex Vippone: ospite a Sanremo 2023, l'annuncio di Amadeus a Viva Rai2! Di chi si tratta.Ovviamente per avere il giudizio definitivo lo potremo avere solo dopo gli esami strumentali che si terranno tra 48 ore. Gasperini però arriverà con diversi assenti, sicuro Koopmeiners che ha rimediat ...