Don Milani | povero tra i poveri | dalla ricerca degli ultimi allo scontro con Dc e industriali In libreria la biografia completa per i cent’anni

(Di lunedì 16 gennaio 2023) Nel centenario della nascita di don Lorenzoesce la primaragionata e aggiornata: Don. Vita di un profeta disobbediente (350 pagg., 26 euro), di Mario Lancisi, edita da TerraSanta Edizioni. Tra i più esperti biografi di don, l’autore, giornalista e scrittore, ne traccia il ritratto attingendo a nuove lettere, scritti e testimonianze tra le quali spiccano quelle esclusive di Adele Corradi, insegnante a fianco del sacerdote neglianni della sua vita negli anni più avvincenti della Scuola di Barbiana, e di Francuccio Gesualdi, che con il fratello Michele ha vissuto per tredici anni in canonica con il priore. Il libro sulla straordinaria vita di donracchiude oltre mezzo secolo di studiani e racconta l’interesse ...

Il Fatto Quotidiano

Al cinema esordisce nel 2008, interpretando Wolfgang Amadeus Mozart in Io,Giovanni di Carlos ... le tre stagioni di Una grande famiglia (per la regia di Riccardoe Riccardo Donna) ed e ...Campionato Serie C femminile - girone A - 12° giornata - 14 - 01 - 2023VOLLEY - PM VOLLEY POTENZA: 3 - 0 (25 - 18, 25 - 13, 25 - 21) Sconfitta preventivata per la PM Volley Potenza che torna da Bari a mani vuote concedendo l'intera posta in palio alle ragazzi ... Don Milani, povero tra i poveri: dalla ricerca degli ultimi allo scontro con Dc e industriali Il portale ideato dal professor Luca Toschi e disponibile da maggio vuole aggregare tutte le persone che quotidianamente danno voce al pensiero del Priore di Barbiana.Dopo tanti anni riemerge l’idea di Don Milani di onestà, democrazia e libertà nella politica, che ha... - toscanalibri - Il portale della cultura toscana ...