Domenico Asmone | “MILANO E I SUOI COLORI”

(Di lunedì 16 gennaio 2023) La Fondazione Luciana Matalon diin collaborazione con Colonna Arte Contemporanea di Appiano Gentile (CO) inaugura il nuovo anno con la mostra dell’artista toscano Domenicodal titolo “e i”, in programma dal 18 al 28 gennaio 2023 e dedicata interamente al capoluogo lombardo. Eclettico nello stile e nel linguaggio, nato a Bologna nel 1963 ma trasferitosi sin da bambino a Pistoia dove tutt’oggi vive e lavora, Domenicoha iniziato a dipingere negli anni Ottanta partendo da un figurativo ragionato e oggettivo, dalle forme delineate e leggibili, per poi avvicinarsi all’informale per un’arte più istintuale e soggettiva caratterizzata dal colore e dalla luce, i due elementi che maggiormente definiscono le sue opere. Con la sua nuova mostra dedicata ...